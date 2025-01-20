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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Aralık ayında aylık %0,2 yükseldi

Pazartesi, 20 Ocak 2025 09:19:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde geçtiğimiz yılın Aralık ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,2 arttığı, yıllık bazda ise %3,8 gerilediği belirlendi. 

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %7,9 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %6,2 gerilerken, söz konusu düşüş Kasım ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha yavaş kaydedildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

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