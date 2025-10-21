Çin’in yarı mamul ihracatı Eylül ayında %15 azaldı ancak 1,5 milyon mt’un altına inmesi beklenmiyor

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre bu yıl Eylül ayında ülkenin yarı mamul çelik ihracatı aylık bazda %15,34 düşüş ve yıllık bazda %41,85 artışla 1,49 milyon mt olarak gerçekleşti.

21 Temmuz- 15 Ağustos döneminde Çin çıkışlı kütük fiyatları nispeten yüksek olan 450$/mt FOB civarında yer aldı. Bu dönemde Eylül sevkiyatlı birçok bağlantı yapıldı. Öte yandan Çin çıkışlı kütük ile Karadeniz çıkışlı kütük fiyatları arasındaki farkın daralması Çin’in ihracat piyasalarındaki rekabet gücünü zayıflattı.

Piyasa kaynaklarına göre Ekim ve Kasım ayının başlarında Çin’in yarı mamul ihracatı, yılın ilk yarısına kıyasla bir miktar düşüş gösterebilir. Ancak aylık ihracatın yine de 1 milyon mt’un üzerinde kalması bekleniyor. Aralık ayında ise son dönemdeki fiyat düşüşü ve yerel talepte beklenenden zayıf toparlanma nedeniyle ihracat sevkiyatları yeniden artabilir.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in toplam yarı mamul ihracatı yıllık %215,43 artışla 10,73 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde yarı mamul ithalatı ise yıllık bazda %62,17 düşüşle 606.300 mt oldu.