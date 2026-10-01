 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nakayama...

Nakayama Steel sıcak şerit ve levha haddehanesini Ekim ortasında yeniden devreye almayı planlıyor

Perşembe, 01 Ekim 2026 11:57:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nakayama Steel Works, Osaka'da bulunan Funamachi tesisindeki sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetlerini Ekim ayının ortasında yeniden başlatmayı planladığını açıkladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirketin sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetleri 12 Eylül tarihinde çıkan yangının ardından durdurulmuştu.

Söz konusu haddehanedeki faaliyetler yangından bu yana askıdayken, Nakayama Steel Works, sahada gerçekleştirilen incelemenin ardından fiziksel hasarın boyutunun netleştiğini ve tesisin yeniden devreye alınmasına yönelik görünümün belirlendiğini açıkladı.

Ekipmandaki hasarın sınırlı olduğu belirlendi

Şirkete göre yangında ısıtma fırını ekipmanlarına elektrik sağlayan bazı güç kabloları hasar gördü. Bununla birlikte ekipmanın kendisindeki hasarın sınırlı olduğu teyit edildi. Nihai ürün işleme hatları normal şekilde faaliyet gösterirken, şirket gerekirse üretimde düzenlemeler yapacak.

Nakayama Steel Works haddehane için gerekli yedek güç kablolarını temin etti. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şirket üretimi yeniden başlatmadan önce güvenlik kontrolleri ve deneme faaliyetleri gerçekleştirecek. Üretimin Ekim ayının ortasında yeniden başlaması bekleniyor.

Yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor

Yangının nedeni ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde araştırılmaya devam ediyor. Nakayama Steel Works, soruşturmanın bulguları doğrultusunda benzer bir olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri değerlendireceğini belirtti.

Tesisin kesin olarak ne zaman yeniden devreye alınacağı ve sonrasındaki üretim koşulları belirsizliğini koruduğu için olayın finansal etkisi henüz belirlenmedi. Şirket, finansal sonuçları üzerindeki etki tahmin edilebilir hale geldiğinde bunu açıklayacağını ifade etti.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Nakayama Steel yangının ardından sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetleri durdurdu

17 Eyl | Çelik Haberler

Daido Steel 2 No'lu Chita tesisinde yeni dövme çelik işleme hattının inşasını tamamladı

16 Eyl | Çelik Haberler

Japonya'nın Kanto hurda ihracat ihalesinde fiyatlar yen bazında düşerken, dolar bazında çoğunlukla aynı kaldı

10 Eyl | Hurda ve Hammadde

Nippon Steel eski Kure sahasını Japonya Savunma Bakanlığına satmak üzere anlaşma imzaladı

28 Ağu | Çelik Haberler

Tokyo Steel Tahara bölgesinde yerel hurda alım fiyatını düşürdü

25 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel'in H2 kalite hurda alım fiyatları 1.000 JPY/mt geriledi

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Daido Steel'in Chita tesisindeki yangın söndürüldü, durdurulan üniteler yeniden devreye alınacak

19 Ağu | Çelik Haberler

Japonya'nın Kanto hurda ihracat ihalesinde fiyatlar 11$/mt geriledi

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel H2 kalite hurda alım fiyatlarını 3-6$/mt düşürdü

07 Ağu | Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Temmuz'da bir kez daha sertçe gerilerken, satıcılar Ağustos'ta toparlanma ...

05 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis