Nakayama Steel sıcak şerit ve levha haddehanesini Ekim ortasında yeniden devreye almayı planlıyor

Japon çelik üreticisi Nakayama Steel Works, Osaka'da bulunan Funamachi tesisindeki sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetlerini Ekim ayının ortasında yeniden başlatmayı planladığını açıkladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirketin sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetleri 12 Eylül tarihinde çıkan yangının ardından durdurulmuştu.

Söz konusu haddehanedeki faaliyetler yangından bu yana askıdayken, Nakayama Steel Works, sahada gerçekleştirilen incelemenin ardından fiziksel hasarın boyutunun netleştiğini ve tesisin yeniden devreye alınmasına yönelik görünümün belirlendiğini açıkladı.

Ekipmandaki hasarın sınırlı olduğu belirlendi

Şirkete göre yangında ısıtma fırını ekipmanlarına elektrik sağlayan bazı güç kabloları hasar gördü. Bununla birlikte ekipmanın kendisindeki hasarın sınırlı olduğu teyit edildi. Nihai ürün işleme hatları normal şekilde faaliyet gösterirken, şirket gerekirse üretimde düzenlemeler yapacak.

Nakayama Steel Works haddehane için gerekli yedek güç kablolarını temin etti. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şirket üretimi yeniden başlatmadan önce güvenlik kontrolleri ve deneme faaliyetleri gerçekleştirecek. Üretimin Ekim ayının ortasında yeniden başlaması bekleniyor.

Yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor

Yangının nedeni ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde araştırılmaya devam ediyor. Nakayama Steel Works, soruşturmanın bulguları doğrultusunda benzer bir olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri değerlendireceğini belirtti.

Tesisin kesin olarak ne zaman yeniden devreye alınacağı ve sonrasındaki üretim koşulları belirsizliğini koruduğu için olayın finansal etkisi henüz belirlenmedi. Şirket, finansal sonuçları üzerindeki etki tahmin edilebilir hale geldiğinde bunu açıklayacağını ifade etti.