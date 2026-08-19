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Daido Steel'in Chita tesisindeki yangın söndürüldü, durdurulan üniteler yeniden devreye alınacak

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 12:13:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli vasıflı çelik üreticisi Daido Steel, Aichi vilayetindeki Chita tesisinin hurda sahasında 11 Ağustos tarihinde çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Yangının 11 Ağustos tarihinde yerel saatle yaklaşık 21.35'te tesisin hurda sahasında başladığı belirtildi. Olayda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir işçi yanık nedeniyle yaralanırken, herhangi bir ekipmanın hasar görmediği ifade edildi.

Geçici üretim duruşuna rağmen ürün sevkiyatları devam etti

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği dile getirildi. Daido Steel, yangının nedenini belirlemek için ilgili yetkililerle iş birliği yapacağını ve olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik önlemleri hızla uygulayacağını vurguladı. Ayrıca yaşanan olayın ciddiyetini kabul ettiğini ve gelecekte benzerlerinin yaşanmaması için gerekli önlemleri hayata geçireceğini kaydetti.

Yangının ardından Chita tesisindeki bazı ünitelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu paylaşıldı. Bununla birlikte tesis genel olarak faaliyetlerini sürdürürken, ürün sevkiyatlarında kesinti yaşanmadığına dikkat çekildi. Yangının söndürülmesinin ardından Daido Steel, faaliyetleri durdurulan üniteleri kademeli olarak yeniden devreye almayı planladığını da belirtti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi 

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