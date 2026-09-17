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Nakayama Steel yangının ardından sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetleri durdurdu

Perşembe, 17 Eylül 2026 14:42:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nakayama Steel Works, 12 Eylül tarihinde meydana gelen yangının ardından Osaka merkezli Funamachi tesisinde bulunan sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre saat 02.50 civarında sıcak şerit ve levha haddehanesinde çıkan yangın yaklaşık 03.20'de söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın Funamachi tesisindeki elektrik kablolarına zarar verdi

Yangında tavlama fırını ekipmanları ve diğer tesislerde kullanılan bazı elektrik kablolarının hasar gördüğü ifade edildi. Olayın nedeni araştırılmaya devam ederken, şirket maddi hasarın boyutunu değerlendirmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Sıcak şerit ve levha haddehanesindeki faaliyetler durdurulmuş olsa da Nakayama Steel, haddeleme sonrası işleme hatlarının normal şekilde faaliyetlere devam ettiğini dile getirdi. Şirket, hasar gören kabloların yenilerini çoğunlukla temin ettiğini ve tavlama fırını ekipmanları ile etkilenen diğer tesislerin durumunun değerlendirilmesinin biraz zaman almasını beklediğini aktardı.

Faaliyetlerin yeniden başlayacağı tarihin henüz belirlenmediği dile getirildi. Nakayama Steel, faaliyetlerin yeniden başlatılmasına ve olayın mali sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olup olmayacağına ilişkin ayrıntıları netleşir netleşmez kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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