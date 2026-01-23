 |  Giriş 
MSCI: 2025 yılının sonunda Kuzey Amerika'da sevkiyatlar dengesiz seyretti

Cuma, 23 Ocak 2026 11:39:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

ABD Metals Service Center Institute (MSCI) verilerine göre Aralık 2025 döneminde Kuzey Amerika’da çelik ve alüminyum sevkiyatları karışık bir tablo ortaya koydu.

MSCI, Kuzey Amerika’daki servis merkezlerinin yılı “dengesiz bir görünümle” kapattığını belirtti. ABD’de servis merkezlerinden yapılan çelik sevkiyatları, mevsimsel düzeltilmiş verilere göre Aralık 2024’e kıyasla %1,5 düşüş kaydederken, alüminyum sevkiyatları %4,3 artış gösterdi. Kanada’da ise aynı dönemde çelik sevkiyatları %0,4, alüminyum sevkiyatları ise %3,3 düşüş kaydetti.

Söz konusu veriler, 2025 yılının sonunda talebin dengesiz seyrettiğini ve ABD pazarında alüminyumun çeliğe kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini ortaya koydu.


