ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Eylül ayında %20,2 düştü

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayında aylık %20,2 ve yıllık %20,8 düşüşle 888.761 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %7,6 ve yıllık %12,1 düşüşle 298.620 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 99.955 mt ile Bangladeş, 73.329 mt ile Tayvan ve 71,739 mt ile Hindistan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 482,8 milyon $’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 492,9 milyon $’a kıyasla 413,2 milyon $ oldu.