 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hurda ihracatı 2025’in Eylül ayında %20,2 düştü

Çarşamba, 21 Ocak 2026 11:07:53 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayında aylık %20,2 ve yıllık %20,8 düşüşle 888.761 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %7,6 ve yıllık %12,1 düşüşle 298.620 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 99.955 mt ile Bangladeş, 73.329 mt ile Tayvan ve 71,739 mt ile Hindistan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 482,8 milyon $’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 492,9 milyon $’a kıyasla 413,2 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi veya 10-15$/mt artması bekleniyor

16 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde Ocak ayı hurda fiyatları 20-30$/mt yükseldi

13 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatları 20-30$/mt artabilir

09 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının olumsuz hava koşulları ve üreticilerin stok alımları sonucu Ocak’ta 20-41$/mt artması ...

02 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarının aynı kalması veya 20$/mt artması bekleniyor, birinci kalite hurdada artış daha ...

24 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatları aynı kalabilir veya 41$/mt yükselebilir

19 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarının sertçe yükselmesi bekleniyor

12 Ara | Hurda ve Hammadde

ReMA, USMCA anlaşması kapsamında vergisiz geri dönüştürülmüş malzeme ticaretinin devam etmesini istiyor

10 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde Aralık ayı hurda fiyatları talebin iyileşmesiyle 10-20$/mt arttı

10 Ara | Hurda ve Hammadde

ABD’de Aralık ayı hurda fiyatları arzın mevsimsel olarak azalmasıyla yatay kalabilir veya 20$/mt artabilir

05 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis