ArcelorMittal Mexico Lázaro Cárdenas tesisindeki yüksek fırını yeniden devreye alıyor

Meksikalı çelik üreticisi ArcelorMittal Mexico, Lázaro Cárdenas tesisinde bulunan yüksek fırının yeniden devreye alma sürecini başlattığını açıkladı. Söz konusu adım geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana devre dışı olan uzun mamul üretim hattının yeniden faaliyete geçirilme sürecinin başlangıcı olacak.

ArcelorMittal Mexico, yeniden devreye alma sürecinin teknik ve operasyonel hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından başladığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre bu aşamada hem şirket bünyesindeki çalışanlar hem de yüklenici firmalar yer aldı ve tüm faaliyetler iş güvenliği protokolleri kapsamında yürütüldü.

Şirket yüksek fırının yeniden devreye alınmasının Lázaro Cárdenas tesisindeki faaliyetlerin normalleştirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. ArcelorMittal Mexico ayrıca Michoacán eyaletindeki yatırımlarının sürekliliğine olan güvenini yineleyerek söz konusu tesisin Meksika’daki operasyonları açısından stratejik önemini vurguladı.

Şirket tarafından aktarılan yerel değerlendirmelere göre yüksek fırın faaliyetlerinin yeniden başlamasının yerel çelik sektörüne bağlı sanayi faaliyetleri ve istihdamı desteklemesi bekleniyor.