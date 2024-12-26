MPI: Çin’de çelik talebindeki düşüş son kullanıcı sektörlerin toparlanmasıyla 2025 yılında yavaşlayacak

Çin Metalürji Sektörü Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), 2025 yılında Çin’in çelik talebinin, 2024 yılı için beklenen %4,4’lük küçülmeye kıyasla yıllık %1,5 düşüşle 850 milyon mt olacağını bildirdi.

Enstitüye göre, inşaat sektöründe tüketim daha yavaş da olsa düşmeye devam edecek ancak makine, otomobil, enerji ve beyaz eşya sektörlerinde tüketimin 2025 yılında büyüme kaydetmesi bekleniyor. Daha canlı ve serbest bir para politikasının uygulanması çelik talebinin genel anlamda yatay seyretmesini sağlayacak.

MPI, makine sektöründe çelik talebinin 2025 yılında %1 artışla 179 milyon mt olmasını bekliyor. 2024 yılında altyapı inşaatlarında kullanılan ekskavatör ve yükleyici makine üretimi ve satışları düzenli artış kaydederken, tarımda kullanılan orta ve büyük traktör talebinde daha yüksek bir artış görülmüştü. Makine sektörünün yukarı eğilimli yatay bir performans göstermesi bekleniyor.

Bununla birlikte otomotiv sektöründen gelen talep, 2024’e kıyasla %4 artışla 59,8 milyon mt olacak. MPI bu tahminini, otomobil üretiminin %4,8 artışla 32,9 milyon adede çıkacağına yönelik beklentilerin desteğiyle yaptı.

Beyaz eşya ve enerji sektörlerinde çelik talebinin ise sırasıyla %8,4 ve %1,9 artışla 19,4 milyon mt ve 49,5 milyon mt seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ancak Çin inşaat sektörünün zayıf performans gösterecek olması yıl boyunca çelik talebini olumsuz etkileyecek. MPI’nin tahminlerine göre inşaat sektöründe çelik talebi %3,2 düşüşle 444 milyon mt seviyesinde kaydedilecek.