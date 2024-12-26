 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > MPI:...

MPI: Çin’de çelik talebindeki düşüş son kullanıcı sektörlerin toparlanmasıyla 2025 yılında yavaşlayacak

Perşembe, 26 Aralık 2024 12:31:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Metalürji Sektörü Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI), 2025 yılında Çin’in çelik talebinin, 2024 yılı için beklenen %4,4’lük küçülmeye kıyasla yıllık %1,5 düşüşle 850 milyon mt olacağını bildirdi.

Enstitüye göre, inşaat sektöründe tüketim daha yavaş da olsa düşmeye devam edecek ancak makine, otomobil, enerji ve beyaz eşya sektörlerinde tüketimin 2025 yılında büyüme kaydetmesi bekleniyor. Daha canlı ve serbest bir para politikasının uygulanması çelik talebinin genel anlamda yatay seyretmesini sağlayacak.

MPI, makine sektöründe çelik talebinin 2025 yılında %1 artışla 179 milyon mt olmasını bekliyor. 2024 yılında altyapı inşaatlarında kullanılan ekskavatör ve yükleyici makine üretimi ve satışları düzenli artış kaydederken, tarımda kullanılan orta ve büyük traktör talebinde daha yüksek bir artış görülmüştü. Makine sektörünün yukarı eğilimli yatay bir performans göstermesi bekleniyor.

Bununla birlikte otomotiv sektöründen gelen talep, 2024’e kıyasla %4 artışla 59,8 milyon mt olacak. MPI bu tahminini, otomobil üretiminin %4,8 artışla 32,9 milyon adede çıkacağına yönelik beklentilerin desteğiyle yaptı.

Beyaz eşya ve enerji sektörlerinde çelik talebinin ise sırasıyla %8,4 ve %1,9 artışla 19,4 milyon mt ve 49,5 milyon mt seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ancak Çin inşaat sektörünün zayıf performans gösterecek olması yıl boyunca çelik talebini olumsuz etkileyecek. MPI’nin tahminlerine göre inşaat sektöründe çelik talebi %3,2 düşüşle 444 milyon mt seviyesinde kaydedilecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de çelik tüketimi 2024’te 900 milyon mt veya altına düşecek

25 Tem | Çelik Haberler

Çin’de hurda tüketimi Ocak-Nisan döneminde %1,7 arttı

13 Haz | Çelik Haberler

CISA: Çin’in ham çelik tüketimi 2035’e kadar 820 milyon mt’a düşecek

19 Ara | Çelik Haberler

CISA: Çin’de Ocak-Eylül döneminde görülen arz fazlasının Ekim-Aralık döneminde iyileşmesi bekleniyor

27 Eki | Çelik Haberler

Hüseyin Ocakçı: Çin’in ham çelik üretimi artmaya devam ediyor

18 Eyl | Çelik Haberler

BIR: Tüketimdeki azalmaya rağmen Çin en büyük hurda kullanıcısı olmaya devam ediyor

16 Şub | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de %2,02 düştü

02 Şub | Çelik Haberler

Baofeng Energy Group’un kömür üretim kapasitesi yıllık 7,2 milyon mt olacak

07 Ara | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz çelik tüketiminin 2022’de %2,3 düşmesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Çin otomotiv sektörü tüketim endeksi Eylül ayında %92,1 oldu

10 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis