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Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü, ülkenin cari açığı beklentileri aşacak

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 11:04:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu B2’den B3’e düşürdüğünü ve görünümünü negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Moody’s’e göre, kredi notundaki düşüş Türkiye’nin ödemeler dengesi üzerinde özellikle enerji fiyatlarının yükselmesiyle artan baskılar ve döviz rezervlerinin daha fazla düşme riskinden kaynaklanıyor. Kuruluş ülkenin cari açığının önceki beklentileri büyük bir farkla aşmasını bekliyor, bu da küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir zamanda dış finansman ihtiyacını artıracak. Kuruluş, Türkiye’nin cari işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın %6’sına yakın olacağını tahmin ediyor. Durağan görünüm ise Moody’s’in B3 seviyesindeki risklerin dengeli olduğu görüşünü yansıtıyor.

Para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz rezervlerini güçlendirmek için yetkililerin alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını ifade eden kuruluş, giderek daha da karmaşıklaşan düzenleyici, mali ve ihtiyati önlemlerin makroekonomik istikrarı sağlaması ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi. Ülkedeki enflasyonun yirmi yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyelere çıktığını belirten Moody’s, artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya yönelik isteksizliğiyle önümüzdeki aylarda enflasyonun biraz daha yükseleceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Ekonomi 

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