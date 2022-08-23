Uğur Dalbeler: Türkiye’nin çelik ihracatında büyüme kaydetmesi için finansmana erişim önem taşıyor

Salı, 23 Ağustos 2022 14:48:41 (GMT+3) | İstanbul

Finansman sıkıntısının Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, bu sıkıntının 2-3 aydır sürdüğünü ve faiz oranlarına yönelik yeni gelişmelerle artış gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’nin ihracat açısından büyümeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Dalbeler, ülkenin hem enerji hem de hammadde açısından yurt dışına bağımlı olduğunu, bunun üzerine finansmandaki darboğazın da eklenmesiyle önümüzdeki dönemde ihracatın zorlaşacağını belirtti. ÇİB Başkan Yardımcısı özellikle Türkiye’nin ihracatının %50’sini temsil eden Avro Bölgesi’nde olmak üzere küresel talepteki gerilemenin ve Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin etkilerinin Türkiye çelik sektörünün ihracatını önemli ölçüde etkilediğini ifade etti. Batı’nın yaptırımlarına maruz kalan ve başka pazarlarda da satış yapmakta zorluk yaşayan Rusya’nın çok düşük ve dampingli fiyatlardan Türkiye’ye satış yapmaya çalıştığını hatırlatan Dalbeler, ABD ve Avrupa’nın Ruslarla ticaret yapmak konusundaki uyarılarının da Türkiye çelik sektörünü ikileme soktuğunu belirtti.

Gerileyen hammadde fiyatları için ise Dalbeler, doların değer kazanmasıyla emtia fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim oluştuğunu, hammadde fiyatlarını asıl etkileyen faktörün bu olduğunu ifade etti. Sektörde ciddi maliyetli hammadde stoku olduğunu ve mevcut düşük fiyatlar nedeniyle üreticilerin zarara girdiğini bildiren Dalbeler, üreticilerin hammaddeden kaynaklanan zararlarını finanse edebilmek için bu dönemde krediye ve finansmana erişimin daha fazla önem kazandığını belirtti. Bu koşullar göz önüne alındığında Uğur Dalbeler Türkiye çelik sektörünün ihracatının büyümesi ve üreticilerin önümüzdeki dönemde faaliyetlerini kısıtlamadan sürdürebilmesi için ihracatçıya muafiyet tanınması, özellikle Eximbank tarafında ihracatçının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.