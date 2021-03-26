Moody’s küresel çelik ve madencilik sektörünün görünümünü talebin artmasıyla pozitife çevirdi

Cuma, 26 Mart 2021 17:02:01 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, pandeminin ardından ekonomik faaliyetlerin artmasıyla yükselen çelik talebi ve kısıtlı çelik ile demir cevheri arzı nedeniyle küresel çelik ve madencilik sektörünün görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini açıkladı. Dünya ekonomisinin pandemiden kaynaklanan yavaşlamadan toparlanması ve arz kısıtlı seyrederken çelik ile demir cevheri talebinin artması nedeniyle sektörün AVFÖK’ünün önümüzdeki 12-18 ay içinde yaklaşık %30 artması bekleniyor.

Öte yandan, çelik üreticilerinin faaliyet sonuçları ve nakit akışı, tarihsel olarak yüksek fiyatlar nedeniyle önümüzdeki yıl büyük ölçüde iyileşecek. Avrupa, Çin ve diğer ülkelerdeki üreticiler, daha temiz teknolojilere yatırım yapmaları nedeniyle artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya kalırken, çelik fiyatları arz ve talebin yeniden dengelenmesiyle kademeli olarak düşecek. Benzer şekilde, ABD’de ve elektrik ark ocağında üretim yapan diğer ülkelerde, hurda ve diğer metallerin maliyetleri artıyor.

Moody’s’e göre, şu anda yüksek demir cevheri fiyatları sürdürülebilir olmasa da, arz kısıtlamaları ve önümüzdeki yıllarda büyük genişleme projelerinin olmaması nedeniyle piyasa 2021 yılında güçlü seyredecek. Yüksek fiyatlar, büyük üreticilere güçlü nakit akışı sağlayacak ve bazı üreticiler tüm zamanların en yüksek nakit akışı ve AVFÖK’ünü elde edecek.

Kuruluşun açıklamasına göre, kömür üreticilerinin nakit akışı ve gelirleri bu yıl önemli ölçüde iyileşecek, ancak fiyatlar düşecek ve Corona virüsü sonrasında kaydedilen talep artışı 2021 yılının sonunda azalacak. Çelik üretiminde kullanılan termal kömür ve metalürjik kömür talebi artacak. Termal kömür talebi, 2020 yılında %5’ten fazla düşmesinin ardından 2021 yılında %3’ten fazla artacak.