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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:07:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (19-25 Ekim) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin, U-profil ve sıcak sac fiyatları sırasıyla %0,1, %0,2, %0,2 ve %0,1 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 21 Ekim itibarıyla yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını 50 RMB/mt (7,5$/mt) artırırken, inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu.


Etiketler: Çin  inşaat demiri  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  uzun ürünler  filmaşin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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