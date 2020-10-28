MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:07:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (19-25 Ekim) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşin, U-profil ve sıcak sac fiyatları sırasıyla %0,1, %0,2, %0,2 ve %0,1 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 21 Ekim itibarıyla yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını 50 RMB/mt (7,5$/mt) artırırken, inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu.