Mısır poundu büyük değer kaybetti

Salı, 22 Mart 2022 16:41:54 (GMT+3) | İstanbul

21 Mart tarihinde Mısır’ın yerel para birimi keskin bir şekilde değer kaybetti ve aynı gün yerel yönetim faiz oranında %1’lik artış açıkladı. Elde edilen makroekonomik istikrarı korumak isteyen Mısır Merkez Bankası, Mısır’ın rekabet gücünü korumak için döviz kuru esnekliğinin önemini vurguladı. Pazartesi günü bankaların kapanış saatinde Mısır poundu ABD doları karşısında 1$ = 18,20 EGP seviyesinde yer alırken, bugün kur oranı 1$ = 18,50 EGP seviyesine ulaştı. Kaynaklara göre yerel makamlar yerel para birimi serbest düşünü sürdürürken gümrükte döviz kurunu 1$ = 16 EGP seviyesinde tutmaya karar verdi.

Uzmanlar son zamanlarda kurda kaydedilen değer kaybının başlıca nedenlerinden birinin tehdit altındaki gıda tedarik zincirine ilişkin olumsuz beklentiler olduğunu belirti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş her iki ülkeden de tahıl ihracatının risklerini büyük ölçüde artırırken, Mısır’ın ithalatının %85’i bu iki ülkeden gerçekleştiriliyor.

Piyasa oyuncuları mevcut durumun akut enflasyon oranlarına yol açabileceğinden korkuyor. Bu da ülkedeki tüketimi, temel ürünlerin fiyatlarını ve genel iş akışını etkileyecek.