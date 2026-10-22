 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mısır...

Mısır çelik sektöründeki zorluklar karşısında kütük arzını ve fiyatlarını takip etmek için kalıcı komite kurdu

Perşembe, 22 Ekim 2026 10:36:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Mısır Sanayi Bakanlığı ile Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre hükümet haddehanelerin hammadde tedarikinde karşılaştığı sorunları gidermek ve yurt içi üretimin istikrarını korumak amacıyla çelik kütük arzını ve fiyatlarını takip edecek kalıcı bir komite kurdu.

Açıklama, Sanayi Bakanı Khaled Hashem ile Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mohamed Farid'in haddehaneler ve entegre ve yarı entegre çelik üreticileriyle gerçekleştirdiği iki toplantının ardından yapıldı. Toplantılarda kütük tedarik ihtiyaçları, üretim ve satış koşulları ile sektör genelindeki koordinasyon ele alındı.

Komite, arzı ve koruma önlemlerinin etkisini değerlendirecek

Sanayi Bakanlığı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Tedarik Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Mısır Rekabet Kurumu'nun da yer aldığı komite tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesini desteklerken, rekabetçi fiyatlardan kütük temin edilip edilemediğini değerlendirecek.

Şirketlerden piyasa koşullarının ve mevcut önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi için gerekli veri ve belgeleri sunmaları istendi. Farid, şikâyetlerin şirket kayıtları ve yerinde doğrulama ziyaretlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda inceleneceğini, özellikle tesislerin ruhsatlarında belirtilen kapasitelerde faaliyet gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları tonaj, kalite ve teknik özelliklerde kütüğe erişebilmelerine odaklanılacağını belirtti.

Görüşmeler, kütük ithalatına kesin korunma önlemleri getiren 2026/121 sayılı kararın uygulanmasının takibi kapsamında gerçekleştirildi. Yetkililer, entegre üreticiler ile haddehanelerin çıkarları arasında denge kurulması, mevcut yatırımların korunması ve yurt içi üretimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni üretim ruhsatlarıyla ithalata bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Hashem, bakanlığın haddehaneleri ergitme tesislerine yatırım yapmaya teşvik etmek, yurt içi kapasiteyi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla esnek fiyatlandırma ve ödeme koşulları içeren yeni kütük üretim ruhsatları sunduğunu belirterek ruhsat sahiplerine projelerini hızla hayata geçirme çağrısında bulundu.

Bakanlar ayrıca Avrupa Birliği'nin hurda ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendirmesi dahil sektörün karşı karşıya olduğu dış kaynaklı zorluklara dikkat çekerek üretim girdilerinin tedarikini güvence altına alma ve Mısır çelik sektörünün rekabet gücünü artırma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Etiketler: Kütük Yarı Mamul Mısır Kuzey Afrika 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Mısır çelik sektöründe kütük ithalatına uygulanan koruma önlemleri konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor

14 Eki | Çelik Haberler

Mısırlı Al Ashry Steel kütük yatırımlarına kaynak sağlamak için 2027'nin ilk yarısında halka açılmayı planlıyor

08 Eki | Çelik Haberler

Mısır sekiz yeni kütük üretim ruhsatı için ihale açtı

12 Ağu | Çelik Haberler

Mısır’da yerel inşaat demiri fiyatları artan maliyetlerle yükseldi, başlıca üretici fiyatını korudu

15 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır yerel inşaat demiri fiyat artışını ertelerken, ihracat tarafında fiyatlar yükseliyor

10 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır kütük ithalatına yönelik nihai vergi oranlarını belirledi

01 Nis | Çelik Haberler

Mısır çıkışlı uzun mamul teklifleri bir kez daha yükseldi, yerel fiyatlarda benzer trend bekleniyor

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır kütük ithalatına yönelik yeni koruma önlemi planı teklif etti

09 Mar | Çelik Haberler

Mısır’da yerel uzun mamul ve kütük fiyatları büyük ölçüde yatay, ihracat durgun

20 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’dan iç ve dış piyasalara verilen uzun mamul fiyatları yatay, her iki segmentte de ticaret zayıf

24 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis