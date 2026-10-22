Mısır çelik sektöründeki zorluklar karşısında kütük arzını ve fiyatlarını takip etmek için kalıcı komite kurdu

Mısır Sanayi Bakanlığı ile Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre hükümet haddehanelerin hammadde tedarikinde karşılaştığı sorunları gidermek ve yurt içi üretimin istikrarını korumak amacıyla çelik kütük arzını ve fiyatlarını takip edecek kalıcı bir komite kurdu.

Açıklama, Sanayi Bakanı Khaled Hashem ile Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Mohamed Farid'in haddehaneler ve entegre ve yarı entegre çelik üreticileriyle gerçekleştirdiği iki toplantının ardından yapıldı. Toplantılarda kütük tedarik ihtiyaçları, üretim ve satış koşulları ile sektör genelindeki koordinasyon ele alındı.

Komite, arzı ve koruma önlemlerinin etkisini değerlendirecek

Sanayi Bakanlığı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Tedarik Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Mısır Rekabet Kurumu'nun da yer aldığı komite tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesini desteklerken, rekabetçi fiyatlardan kütük temin edilip edilemediğini değerlendirecek.

Şirketlerden piyasa koşullarının ve mevcut önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi için gerekli veri ve belgeleri sunmaları istendi. Farid, şikâyetlerin şirket kayıtları ve yerinde doğrulama ziyaretlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda inceleneceğini, özellikle tesislerin ruhsatlarında belirtilen kapasitelerde faaliyet gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları tonaj, kalite ve teknik özelliklerde kütüğe erişebilmelerine odaklanılacağını belirtti.

Görüşmeler, kütük ithalatına kesin korunma önlemleri getiren 2026/121 sayılı kararın uygulanmasının takibi kapsamında gerçekleştirildi. Yetkililer, entegre üreticiler ile haddehanelerin çıkarları arasında denge kurulması, mevcut yatırımların korunması ve yurt içi üretimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni üretim ruhsatlarıyla ithalata bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Hashem, bakanlığın haddehaneleri ergitme tesislerine yatırım yapmaya teşvik etmek, yurt içi kapasiteyi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla esnek fiyatlandırma ve ödeme koşulları içeren yeni kütük üretim ruhsatları sunduğunu belirterek ruhsat sahiplerine projelerini hızla hayata geçirme çağrısında bulundu.

Bakanlar ayrıca Avrupa Birliği'nin hurda ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendirmesi dahil sektörün karşı karşıya olduğu dış kaynaklı zorluklara dikkat çekerek üretim girdilerinin tedarikini güvence altına alma ve Mısır çelik sektörünün rekabet gücünü artırma konusundaki kararlılıklarını yineledi.