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Mısır, Türkiye ve Çin’den ithal soğuk rulo ve galvanizli saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 05 Kasım 2024 15:41:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Çin’den ithal soğuk rulo, galvanizli ve boyalı saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, yerel üreticiler Al-Obour Metal Industries Company ve Kama Metal Coating and Processing Company’nin söz konusu ülkelerden ithal ürünlerin Mısır’a dampingli fiyatlarla satılarak yerel sektöre maddi zarar verdiği iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler 720915, 720816, 720917, 720918, 720925, 720926, 720927, 720928, 720990, 721041, 721049, 721061, 721070, 721090, 721123, 721129, 721190, 721230, 721240, 721250, 721260, 722592 ve 722599 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye Mısır’a 16.924 mt soğuk rulo sac, 7.495 mt galvanizli sac ve 15.029 mt boyalı sac ihraç ederken, Çin, 79.780 mt soğuk rulo sac ve 37.616 mt galvanizli sac ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Galvanizli Soğuk Rulo Sac Kaplamalı Yassı Ürünler Mısır Türkiye Çin Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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