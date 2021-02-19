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Minera Autlan bir yıl aradan sonra Gomez Palacio tesisinde faaliyete geçici olarak başladı

Cuma, 19 Şubat 2021 10:30:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo,  Monterrey
       

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan, Gomez Palacio tesisinde bir yıl aranın ardından faaliyetlerine geçici olarak başladı.

Şirket, SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde piyasa koşulları nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti. Açıklamada yeniden üretime geçmenin geçici olduğu ve çelik piyasalarının performansına bağlı olacağını ifade etti.

Gomez Palacio tesisi çelik üretiminin hammaddelerinden biri olan silikomangan üretimini gerçekleştiriyor. Yıllık 33.000 mt üretim kapasitesi olan tesis, 2020 yılında hem yerel hem global piyasalarda görülen ve Corona salgınıyla daha da kötüleşen zorluklar sebebiyle hiç üretim gerçekleştirmedi.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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