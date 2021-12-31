Metso metal geri dönüşüm birimini elden çıkaracak

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, Metal Geri Dönüşüm birimini İsveç merkezli yatırım şirketi Mimir’in bağlı kuruluşuna devretmek için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Devir işleminin 2022 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Satışın değeri açıklanmadı. Elden çıkarmanın Metso’nun mali sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.
Mimir’e satılan Metal Geri Dönüşüm birimi isim değiştirecek ve merkezi Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan Lindemann markası altında dünya çapında faaliyet gösterecek.
Öte yandan, şirketin atık geri dönüşüm birimi halihazırda elden çıkarıldı.