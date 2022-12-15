AB Komisyonu Outokumpu’nun uzun mamul biriminin Marcegaglia tarafından devralımını onayladı

Perşembe, 15 Aralık 2022 10:27:52 (GMT+3) | İstanbul

AB Komisyonu ve ABD rekabet kurumu, Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu’nun uzun mamul biriminin büyük kısmının İtalya merkezli Marcegaglia Steel Group tarafından devralımını onayladı. Komisyon, şirketlerin faaliyetlerinin birbiriyle sınırlı oranda örtüşmesi ve birçok güçlü oyuncunun devralımın ardından piyasada bulunmaya devam edecek olması nedeniyle bu gelişmenin rekabete dair bir endişe yaratmayacağı sonucuna vardı.

Söz konusu devralım düzenleyici onaylara ek olarak standart kapatma koşullarına da tabi ve Outokumpu satışın önümüzdeki yılın başında tamamlanmasını bekliyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, satışa Outokumpu’nun İngiltere, Sheffield’da bulunan eritme ve çubuk faaliyetleri, ABD, Richburg’da bulunan çubuk faaliyetleri ve İsveç, Fagersta’da bulunan filmaşin tesisi dahil.