Outokumpu Almanya merkezli CRONIMET North-East GmbH'nin azınlık hissedarı oldu

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:30:58 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu yüksek kalite hurda teminini güvence altına almak için Almanya merkezli paslanmaz çelik hurdası ve ferroalyaj üreticisi CRONIMET’in bağlı kuruluşu CRONIMET North-East GmbH’nin %10 hissesinin alımını tamamladığını ve şirketin azınlık hissedarı olduğunu açıkladı.

Outokumpu hissedar olarak şirkette stratejik bir ortak olarak hareket ederken, CRONIMET şirketin operasyonel kontrolünü elinde tutuyor. Outokumpu paslanmaz çelik hurda tedarik zincirine entegrasyonunu hammadde stratejisinin bir parçası olarak değil, iş birliğini ilerletmenin bir yolu olarak görüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere taraflar karbon emisyonunu, maliyetleri ve tedarik zincirindeki atıkları azaltmak amacıyla araştırmalar yapacak.