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Metso Corporation Batı Avustralya’da dünyanın en büyük servis merkezini açtı

Cuma, 22 Mart 2024 11:46:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Batı Avustralya’nın Karratha kentinde dünya çapındaki en büyük servis merkezini açtığını açıkladı. Pilbara bölgesinde bulunan servis merkezi maden sektöründeki müşterilerin artan talebini karşılayarak daha sürdürülebilir ve en son teknolojiye sahip hizmetler sunacak.

Yaklaşık 32 milyon €’luk yatırıma sahip Karratha Servis Merkezi, birimlerin faaliyet ömrünü uzatıp, enerji ile su verimliliğini artırıp, tesis duraklamalarını en aza indirerek müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacak. Ayrıca merkez Perth ile Pilbara bölgesi arasındaki uzun mesafeli nakliye ihtiyacını azaltarak karbon emisyonunu azaltacak ve kritik yedek parçalara daha hızlı erişim sağlayacak.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Yatırım 

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