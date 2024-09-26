Fortescue emisyonsuz madencilik çözümleri için Liebherr ile ortaklık kurdu

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, emisyonsuz madencilik çözümleri geliştirmek üzere İsviçre merkezli inşaat ekipmanı üreticisi Liebherr ile 2,8 milyar ABD doları değerinde bir yeşil ekipman ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirketler emisyon açığa çıkarmayan makineler geliştirecek ve piyasaya sunacak. Açıklamaya göre bu ortaklığın dünyanın en büyük emisyonsuz madencilik filolarından birini oluşturması bekleniyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak Liebherr ve Fortescue, büyük ölçekli madencilik operasyonları için bir otonom akülü-elektrikli nakliye çözümü kullanacak. Fortescue’nun teknoloji birimi Fortescue Zero tarafından geliştirilen emisyonsuz akü sistemi, Liebherr’in geliştirmekte olduğu madencilik dozeri PR 776’nın elektrikli versiyonuna entegre edilecek.