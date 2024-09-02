Avustralyalı Stanmore gazdan elektrik üretimi santrali inşa etmek için finansman alacak

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources, South Walker Creek kömür madeninde gazdan elektrik üretmek üzere kuracağı 20 MW’lık santral için Queensland hükümetinden finansman alacağını açıkladı. Düşük Emisyon Yatırım Ortaklıkları programı kapsamındaki finansman, projede aşama kaydedildikçe aktartılacak.

Kömür yatağından çıkan metanı South Walker Creek madeni için uzun vadeli istikrarlı bir enerji çözümüne dönüştürecek ve gelecekteki Kapsam 1 emisyonunu azaltacak olan proje, madenden çıkan gazın yakalanmasıyla gelecekteki kaçak emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. İnşaatın 2027 yılına kadar tamamlanması ve ardından en az 15 yıl boyunca ticari ölçekte kömür yatağı gazı drenajı ve elektrik üretimi yapılması bekleniyor.