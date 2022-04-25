Zaporizhstal çelik üretimine yeniden başladı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 16:42:08 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Zaporizhstal, pik demir üretiminin ardından çelik üretim biriminde de faaliyetlerine yeniden başladı. Zaporizhstal’ın şu an %40-50 kapasite kullanımı ile çalıştığı bildiriliyor. Tesisin 3 ve 4 No’lu yüksek fırınları, çelik üretim birimi ve haddehaneleri şu an çalışır durumda. Yeniden devreye alma çalışmalarında 5.000’in üzerinde işçi çalıştı.

Zaporizhstal Genel Müdürü Oleksandr Myronenko, “Üretimi durdurmak zorunda kaldık ve 33 gün boyunca ısıyı muhafaza ettik. Askeri hareketlilik Zaporizhzhya’dan uzaklaşınca üretimi yeniden başlatma şansı elde ettik. Öncelikle sinter tesisi ve iki yüksek fırınımızı yeniden devreye aldık. Sonrasında ise tüm birimlerimizi faaliyete geçirdik. Şu an %40-50 kapasite kullanımı ile faaliyet gösteriyoruz,” şeklinde konuştu.

Metinvest Genel Müdürü Yuri Ryzhenkov ise, şirketin yeni lojistik zinciri kurmak ve yeni ürünler üretmek üzerinde çalıştığını ifade etti. Holdingin Baltık ve Romanya limanları üzerinden ihracat yapmak için yeni rota arayışında olduğu belirtildi. Ayrıca Ukrayna ve Polonya, Ukrayna çıkışlı malların demir yolu aracılığıyla Avrupa’ya ve AB üzerinden de küresel piyasalara taşınması için ortak lojistik girişim kurmayı hedeflediklerini açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi, Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih, Polonya hükümeti ile çelik ürünlerinin nakliyatı için gereken Baltık limanlarının kapasitesi konusunda pazarlıklara başlamıştı.