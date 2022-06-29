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Metinvest lojistik sorunlar ve düşük fiyatlar sebebiyle çelik ve maden üretimini azalttı

Çarşamba, 29 Haziran 2022 17:43:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, AB’ye sevkiyatta yaşanan sorunlar gibi lojistik sebepler ve üretim maliyetlerinin artması ile düşen ürün fiyatlarına bağlı olarak üç maden tesisi ve bir yüksek fırınında Temmuz ortası itibarıyla üretimini durduracak.

Temmuz itibarıyla iki madencilik tesisinde üretim duracak, üçüncü tesiste ise Temmuz ortası itibarıyla üretime ara verilecek. Şirketten yapılan açıklamada Ukrayna’daki madencilik ve işleme tesislerinden sadece birinde üretimin azaltılarak devam edeceği belirtildi.

Kamet Steel’in Dnipro’da yer alan ve faaliyette olan iki yüksek fırınından birinde 1 Temmuz tarihinden itibaren üretime ara verilecek.

Bu kararın ardında, Rusya’nın tüm limanlara erişimi engellemesi ve sevkiyatların yalnızca demir yolu üzerinden yapılabilmesi gibi sevkiyat sorunları yatıyor. Metinvest açıklamasında, “Savaş öncesiyle kıyaslandığında lojistik maliyetleri birkaç kat arttı. Ayrıca metal stokları tüm tedarik zinciri boyunca artıyor ve nihai mamullerimiz AB sınırlarında aylardır gümrükten geçmeyi bekliyor,” dedi.

Ukrayna’da üretim maliyetleri, başta doğal gaz ve hammaddeler olmak üzere artan enerji fiyatlarından dolayı yükselişte. Aynı zamanda savaştan dolayı yerel tüketim Şubat ayında 2/3 oranında azaldı.

Küresel piyasada çelik ve pik demir fiyatları sertçe düşerken çelik ve demir cevheri talebi, özellikle Avrupa’da, bölgede çelik üretiminin azalmasından dolayı zayıfladı.

Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal Iron and Steel Works lojistikteki zorlukları temel sorun olarak göstererek şu anda %50 olan kapasite kullanımını aşağı çekmeyi planlıyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Üretim Metinvest 

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