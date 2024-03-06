Metinvest yeni uzunayak sistemiyle koklaşabilir taş kömürü üretimini artıracak

Çarşamba, 06 Mart 2024 11:57:16 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’e ait olan Ukrayna’nın en büyük koklaşabilir taş kömürü üreticisi Pokrovske Coal Group, 10. koklaşabilir taş kömürü bloğunda 11 No’lu yeni uzunayak sistemini devreye aldı. Metinvest tarafından yapılan açıklamada, yeni uzun ayak sistemi sayesinde yaklaşık 1 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretilebileceği belirtildi.

242 metre uzunluğundaki söz konusu uzunayak sisteminin kömür rezervleri 993.000 mt seviyesinde yer alıyor ve bu rezervlerin bir yıldan uzun süre gitmesi bekleniyor. Pokrovske Coal yeni uzunayak sisteminden günlük 2.500 mt’a kadar kömür üretmeyi planlıyor. Ayrıca şirketin 11. kömür üretim biriminin inşasının devam ettiği ve bu birimin önümüzdeki yıl devreye alınmasının planlandığı da ifade ediliyor.

Grup bu yılın sonuna kadar 5,3 milyon mt kömür çıkarmayı, 2,8 milyon mt konsantre kömür üretmeyi ve iki uzunayak sistemi daha devreye almayı planlıyor.