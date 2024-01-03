Metinvest Pokrovskvuhillia 2024 ve 2025 yıllarında 2,8 milyon mt konsantre kömür üretmeyi planlıyor

Çarşamba, 03 Ocak 2024 15:12:56 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in bağlı kuruluşu Metinvest Pokrovskvuhillia CEO’su Andriy Akulich, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda şirketin konsantre kömür üretiminin 2023 yılında 3,1 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

2023 yılının Ocak-Kasım döneminde Metinvest Pokrovskvuhillia’ya ait Sviato-Varvarynska kömür işleme tesisi, Pokrovske madeninden çıkarılan ham koklaşabilir taş kömürü kullanarak 2,7 milyon mt’dan fazla yüksek kalite konsantre kömür üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna’nın en büyük koklaşabilir taş kömürü madeni olan Pokrovske de Pokrovskvuhillia’nın varlıkları arasında yer alıyor.

Akulich ayrıca şirketin konsantre kömür üretiminin 2024 ve 2025 yıllarında 2,8 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini ve Karadeniz’deki limanlar henüz açılmadığı için satışlarını artıramadığını belirtti. Bununla birlikte 2,8 milyon mt seviyesindeki konsantre kömürün Metinvest grup şirketleri beraberinde Ukrayna ve Doğu Avrupa piyasalarının talebini karşılayacağını da ekledi.