Metinvest Danieli ile kurduğu ortak girişimdeki payını azaltıyor, Piombino projesi için yeni yatırımcılar aranıyor

SteelOrbis'in Ekim başında da bildirdiği üzere Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı zorluklar ve tesislerinde meydana gelen hasar nedeniyle İtalya'daki Piombino projesinden ve Danieli ile kurduğu ortak girişimden çekilmeyi değerlendiriyordu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre şirket, ortak girişimdeki %75 oranındaki payını %15'e indirmeyi planladığını açıkladı. Bu nedenle proje için yeni ortak arayışları hız kazanırken, şirket projenin devam edeceğini belirtti.

İlk bilgilere göre biri Hindistan merkezli JSW Group, diğeri ise altyapı sektöründe faaliyet gösteren bir özel sermaye fonu tarafından olmak üzere iki bağlayıcı olmayan teklif sunuldu. Tekliflerin önümüzdeki sekiz hafta içerisinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan sendikaların endişeleri artıyor. İtalyan hükümetini ülkenin çelik sektörünü yeniden canlandırmaya yönelik somut bir planının bulunmaması nedeniyle eleştiren sendikalar, proje kapsamındaki 1.400 çalışanın geleceğinin güvence altına alınması için projeden vazgeçilmemesi çağrısında bulundu.