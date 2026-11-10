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Metinvest Danieli ile kurduğu ortak girişimdeki payını azaltıyor, Piombino projesi için yeni yatırımcılar aranıyor

Salı, 10 Kasım 2026 12:00:46 (GMT+3)   |   Brescia

SteelOrbis'in Ekim başında da bildirdiği üzere Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı zorluklar ve tesislerinde meydana gelen hasar nedeniyle İtalya'daki Piombino projesinden ve Danieli ile kurduğu ortak girişimden çekilmeyi değerlendiriyordu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre şirket, ortak girişimdeki %75 oranındaki payını %15'e indirmeyi planladığını açıkladı. Bu nedenle proje için yeni ortak arayışları hız kazanırken, şirket projenin devam edeceğini belirtti.

İlk bilgilere göre biri Hindistan merkezli JSW Group, diğeri ise altyapı sektöründe faaliyet gösteren bir özel sermaye fonu tarafından olmak üzere iki bağlayıcı olmayan teklif sunuldu. Tekliflerin önümüzdeki sekiz hafta içerisinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan sendikaların endişeleri artıyor. İtalyan hükümetini ülkenin çelik sektörünü yeniden canlandırmaya yönelik somut bir planının bulunmaması nedeniyle eleştiren sendikalar, proje kapsamındaki 1.400 çalışanın geleceğinin güvence altına alınması için projeden vazgeçilmemesi çağrısında bulundu.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Danieli Metinvest 
MichelaMedici
Michela Medici
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Milano’daki Cattolica Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Mütercim-Tercümanlık alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bir çeviri ajansında proje yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2023 yılında SteelOrbis ailesine katıldım. 2024 yılından bu yana, başta İtalya, Almanya ve Polonya olmak üzere Avrupa hurda ve uzun ürün piyasalarındaki gelişmeleri, fiyat trendlerini ve pazar dinamiklerini raporlamaktan sorumluyum.

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