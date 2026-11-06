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Marcegaglia Fos-sur-Mer projesi için 800 milyon € finansman aldı

Cuma, 06 Kasım 2026 14:54:35 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Marcegaglia Steel, Fransa'nın Fos-sur-Mer kentindeki çelik üretim projesini desteklemek amacıyla toplam 800 milyon € tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı iki kredi anlaşması imzaladı. Finansman grubun 1 milyar €'yu aşan değeriyle bugüne kadarki en büyük sanayi yatırımı olarak tanımladığı projeyi destekleyecek.

Önümüzdeki üç yıl içinde kullandırılacak olan 11 yıl vadeli iki kredinin %80'i, İtalya'nın ihracat kredi kuruluşu SACE ve Bpifrance Assurance Export tarafından garanti altına alındı. Finansman grubun belirli çevresel, sosyal ve yönetişim hedeflerine ulaşmasına bağlı bir teşvik mekanizması da içeriyor.

Fos-sur-Mer projesi kapsamında elektrik ocaklarında 2 milyon mt çelik ve karbon çeliği ile paslanmaz çelikten 3 milyon mt'nin üzerinde sıcak rulo sac üretilmesi öngörülüyor. Grup hammadde üretimine yönelik dikey entegrasyon sayesinde slab ve rulo sac ihtiyacının %35-40'ını karşılamayı ve tedarik güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Antonio Marcegaglia, Ekim ayı sonunda Udine'de düzenlenen Avrupa Çelik Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Piyasada bulunması daha zor olacak ürünleri üretebileceğiz,” dedi. Marcegaglia, grubun ilk slab üretimini 2029 yılının ilk çeyreğinde, ilk rulo sac üretimini ise aynı yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.

Projede hurda, düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve nükleer enerji kullanılacak. Marcegaglia'ya göre bu bileşim geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla sera gazı emisyonlarının %80'e kadar azaltılmasını sağlayacak.

Banka konsorsiyumunda IMI CIB birimi aracılığıyla Intesa Sanpaolo, BNP Paribas CIB, Crédit Agricole CIB ve UniCredit yer alırken, bu bankalar işlemde başlıca koordinasyon ve yapılandırma görevlerini üstleniyor. Santander CIB ilave yetkilendirilmiş lider düzenleyici, BPER Corporate & Investment Banking, Banco BPM ve ING Bank ise düzenleyici olarak görev yapıyor. Intesa Sanpaolo ve Crédit Agricole CIB ayrıca kredi temsilcisi olarak da görev alıyor.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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