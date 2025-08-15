Metalon Çelik Sanayi çelik döküm tesisi kapasite artışı projesi için onay aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Metalon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Konya’nın Selçuklu ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı çelik döküm tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 256.900 TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık ürün kapasitesi 577.712 kg’dan 2.308.500 kg’a, ergitme kapasitesi ise yıllık 810.000 kg’dan 3.240.000 kg’a yükselecek. Proje kapsamında planlanan kapasite artışı, mevcut ekipmanlar üzerinde herhangi bir mekanik revizyon veya ilave yapılmaksızın vardiya ve vardiya başına üretilecek şarj sayısının artırılmasıyla sağlanacak. Vardiya sayısı 1’den 3’e, tek vardiyada şarj sayısı ise 6’dan 8’e çıkarılacak.