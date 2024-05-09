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Meranti Green Steel Tayland’da kuracağı yeşil çelik tesisi için arazi buldu

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:06:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Tayland’da inşa edilecek yeni yeşil çelik tesisi için ülkenin Rayong kentindeki IRPC Sanayi Parkı’nda yer ayırdığını açıkladı. Şirketin yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak doğrudan indirgenmiş demir bazlı modern tesisinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile iş birliği içinde geliştirilecek tesis yenilenebilir enerjiyle faaliyet gösterecek. Açıklamaya göre Meranti’nin yeni yeşil çelik tesisi, en son teknolojiye ve minimuma indirilmiş emisyonlarla en yüksek sektör standartlarına sahip olacak.

Şirket, “İhracat pazarları da dahil olmak üzere yeşil çeliğe yönelik talebin, yönetmelik değişiklikleri ve artan son kullanıcı farkındalığı nedeniyle önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde canlanması bekleniyor. Tesis bu talebin karşılanmasına yardımcı olacak ve Rayong’daki istihdam fırsatlarını büyük ölçüde artıracak,” dedi.


Etiketler: Tayland Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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