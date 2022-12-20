Meksika’nın soğuk rulo sac üretimi Ekim ayında %15,8 arttı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %15,8 artışla 109.188 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu seviye 2017 yılının Ekim ayında kaydedilen 206.878 mt’un %47,2 altında yer aldı.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde soğuk rulo sac üretimi yıllık %15,1 artarak 1.007.734 mt seviyesine yükseldi.
2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarının aynı döneminde soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %0,6, yıllık %9,8, yıllık %6,6 ve yıllık %9,7 düşmüştü.