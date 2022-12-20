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Meksika’nın soğuk rulo sac üretimi Ekim ayında %15,8 arttı

Salı, 20 Aralık 2022 11:05:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %15,8 artışla 109.188 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu seviye 2017 yılının Ekim ayında kaydedilen 206.878 mt’un %47,2 altında yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde soğuk rulo sac üretimi yıllık %15,1 artarak 1.007.734 mt seviyesine yükseldi.

2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarının aynı döneminde soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %0,6, yıllık %9,8, yıllık %6,6 ve yıllık %9,7 düşmüştü.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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