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Meksika’nın soğuk rulo sac üretimi Aralık ayında %8 arttı

Perşembe, 23 Şubat 2023 09:15:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede soğuk rulo sac üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %8 artışla 92.955 mt seviyesinde yer alarak üst üste 11 ay yıllık bazda artış göstermiş oldu. Ancak artışa rağmen üretim son 33 ayda 100.000 mt seviyesinin altında yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Şubat-Mayıs döneminde üretim 100.000 mt’u aşsa da 2017 yılının Ekim ayında kaydedilen 206.878 mt seviyesine çıkamadı.

Yılın tamamında soğuk rulo sac üretimi 2021 yılına kıyasla %16,2 artarak 1,19 milyon mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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