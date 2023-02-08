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Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi 2022 yılında düşerken, üretimi arttı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:22:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac tüketimi 2022 yılında yıllık %7 veya 311.000 mt düşüşle 4,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda soğuk rulo sac üretimi yıllık %5,9 veya 184.000 mt artışla 3,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Soğuk rulo sac ihracatı 2021 yılında kaydedilen 128.000 mt’a kıyasla %143,8 veya 184.000 mt artarak 312.000 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu artışa rağmen soğuk rulo sac en çok ihraç edilen yedinci ürün oldu.

İthalat ise yıllık %20,9 veya 311.000 mt düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri Üretim Tüketim 

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