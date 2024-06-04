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Meksika’nın satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında %1,8 geriledi

Salı, 04 Haziran 2024 10:17:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’nın imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında yıllık %1,8 düşüş gösterdi.

Satın alma yöneticileri endeksini oluşturan beş bileşenin dördü düştü. En fazla düşüş %5,8 ile üretim beklentisinde görülürken istihdam beklentisi %0,9 geriledi. Sipariş beklentisi ile hammadde stokları endeksi sırasıyla %0,5 ve %0,02 azaldı.

Hammadde teslimatı endeksi ise %0,5 artış gösterdi.

Meksika’nın 6,1 milyondan fazla işçiyi istihdam eden imalat sektörü ülkenin toplam istihdamının %27,1’ini, gayri safi milli hasılanın ise %19,5’ini meydana getiriyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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