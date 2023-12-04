Meksika’nın satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %4,3 düştü

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:35:58 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’nın imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında yıllık %4,3 düşüş gösterdi.

Satın alma yöneticileri endeksini oluşturan beş bileşenin dördü düştü.

Yalnızca hammadde stokları endeksi %4,5 artış gösterirken sipariş beklentisi %7,2, üretim beklentisi %6,9, hammadde teslimatı beklentisi %3,1 ve yeni işçi alma beklentisi %1,6 geriledi.

Meksika’nın 6 milyon işçiyi istihdam eden imalat sektörü ülkenin toplam istihdamının %27,8’ini, gayri safi milli hasılanın ise %21,1’ini meydana getiriyor.