﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %4,3 düştü

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:35:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre Meksika’nın imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında yıllık %4,3 düşüş gösterdi.

Satın alma yöneticileri endeksini oluşturan beş bileşenin dördü düştü.

Yalnızca hammadde stokları endeksi %4,5 artış gösterirken sipariş beklentisi %7,2, üretim beklentisi %6,9, hammadde teslimatı beklentisi %3,1 ve yeni işçi alma beklentisi %1,6 geriledi.

Meksika’nın 6 milyon işçiyi istihdam eden imalat sektörü ülkenin toplam istihdamının %27,8’ini, gayri safi milli hasılanın ise %21,1’ini meydana getiriyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Meksikalı çelik üreticilerinin aldığı doğrudan yabancı yatırım ilk dokuz ayda %49 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Meksika’da yerel hurda fiyatları

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Grupo Simec SMS’ten dördüncü inşaat demiri haddeleme tesisini sipariş etti

01 Ara | Çelik Haberler

Japon Kurabe Meksika’da otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

30 Kas | Çelik Haberler

DeAcero Meksika’da beşinci tesisini kuracak

29 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın tel tüketimi Eylül ayında %5,2 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın rulo levha tüketimi Eylül ayında %28 yükseldi

29 Kas | Çelik Haberler

Meksikalı çelik şirketlerinin işçi sayısı Ekim ayında %2,9 arttı

29 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında 17,7 milyar $ oldu

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın demir cevheri ithalatı değeri Eylül ayında %26 düştü

28 Kas | Çelik Haberler