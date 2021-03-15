Meksika’nın sanayi üretimi Ocak ayında düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:21:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika ulusal istatistik ajansı Inegi tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında, Meksika'nın sanayi üretimi yıllık bazda %3,7 düşüş fakat aylık bazda %0,2 artış gösterdi.

Ocak ayında Meksika’nın madencilik sektörü sanayi üretimi yıllık %3,5 düşüş kaydetti. İnşaat ve imalat sektörlerinde sanayi üretimi ise bir önceki yıla göre sırasıyla %10,5 ve %1 azaldı.

Ocak ayında, madencilik sektöründeki sanayi üretimi aylık %0,2, inşaat sektöründeki sanayi üretimi ise aylık %1,5 artış gösterdi. Söz konusu ayda, imalat sektöründeki sanayi üretimi aylık %0,5 düştü.