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Meksika’nın sanayi üretimi Kasım ayında hafifçe arttı

Söz konusu ayda, madencilik sektöründe sanayi üretimi aylık %0,4 ve yıllık %1,7 artış; inşaat sektöründe sanayi üretimi ise ...

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