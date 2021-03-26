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Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Ocak ayında %4,2 düştü

Cuma, 26 Mart 2021 11:12:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yerel istatistik ajansı Inegi’ye göre, Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Ocak ayında aylık bazda %0,1 artmasına rağmen, yıllık bazda %4,2 düşüş gösterdi.

Inegi’ye göre Ocak ayında hepsi yıllık bazda olmak üzere, birincil ekonomik faaliyetler %3,1 artış gösterirken, ikincil ekonomik faaliyetler %3,7 ve üçüncül ekonomik faaliyetler %4,6 düşüş kaydetti.

Ocak ayında aylık bazda birincil ekonomik faaliyetler %1,8 ve ikincil ekonomik faaliyetler %0,2 artış kaydederken, üçüncül ekonomik faaliyetler %0,1 düşüş gösterdi.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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