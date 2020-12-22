Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Eylül ayında %7 düştü

Salı, 22 Aralık 2020 11:17:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel istatistik ajansı Inegi’ye göre, Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Eylül ayında aylık bazda %1 artmasına rağmen, yıllık bazda %7 düşüş gösterdi.

Inegi’ye göre Eylül ayında hepsi yıllık bazda olmak üzere, birincil ekonomik faaliyetler %5,1 artış gösterirken, ikincil ekonomik faaliyetler %7,5 ve üçüncül ekonomik faaliyetler %7,1 düşüş kaydetti.

Eylül ayında aylık bazda birincil ekonomik faaliyetler %1,1 ve üçüncül ekonomik faaliyetler %1,8 artarken, ikincil ekonomik faaliyetler yatay seyretti.