Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Aralık ayında düştü

Cuma, 26 Şubat 2021 11:14:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel istatistik ajansı Inegi’ye göre, Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Aralık ayında aylık bazda %0,1 artmasına rağmen, yıllık bazda %3,7 düşüş gösterdi.

Inegi’ye göre Aralık ayında hepsi yıllık bazda olmak üzere, birincil ekonomik faaliyetler %1,6 artış gösterirken, ikincil ekonomik faaliyetler %3,2 ve üçüncül ekonomik faaliyetler %4,3 düşüş kaydetti.

Aralık ayında aylık bazda birincil ekonomik faaliyetler %4,3 düşüş kaydederken, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler ise sırasıyla %0,1 ve %0,4 artış gösterdi.