Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Ağustos ayında düştü

Salı, 27 Ekim 2020 10:22:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Yerel istatistik ajansı Inegi’ye göre, Meksika’nın ekonomik faaliyetleri Ağustos ayında aylık bazda %1,1 artmasına rağmen, yıllık bazda %8,5 düşüş gösterdi.

Inegi’ye göre Ağustos ayında hepsi yıllık bazda olmak üzere, birincil ekonomik faaliyetler %5,9 artış gösterirken, ikincil ekonomik faaliyetler %8,4 ve üçüncül ekonomik faaliyetler %9,3 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında aylık bazda birincil ekonomik faaliyetler %5,9 düşerken, ikincil ekonomik faaliyetler %3,3 ve üçüncül ekonomik faaliyetler de %0,4 artış gösterdi.