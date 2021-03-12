Meksikalı Grupo Collado dördüncü çeyrekte net kâra geçti

Cuma, 12 Mart 2021 10:11:16 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik servis merkezi Grupo Collado, 2020 yılının son çeyreğinde, 2019 yılının son çeyreğindeki 19,3 milyon MXN (936.893$) net zarara kıyasla 21,9 milyon MXN (1,06 milyon$) net kâr elde ettiğini açıkladı.

2020 yılının tamamında şirketin net kârı 120,3 milyon MXN (5,8 milyon $) oldu. 2019 yılında şirket 16,9 milyon MXN (818.005$) net zarar kaydetmişti.

Grupo Collado, 2020 yılının son çeyreğinde net kâra geçmesini gelirlerindeki artış, artan kâr marjları, pozitif döviz kuru ve azalan masraflara bağladı.

Son çeyrekte şirketin net geliri yıllık %13,7 artışla 2,08 milyar MXN (100,6 milyon $) oldu. Brüt kârı ise yıllık %45,6 artışla 460 milyon MXN olarak kaydedildi.

1$ = 20,66 MXN (11 Mart)