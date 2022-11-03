Meksikalı sanayicilerin ekonomiye güveni Ekim ayında azaldı

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duyduğu güveni ölçen ICE endeksi bu yılın Ekim ayında 0,4 puan düştü.
Söz konusu ayda, madencilik faaliyetleri 0,4 puan, ticari faaliyetler 0,8 puan ve inşaat faaliyetleri 0,5 puan düşerken, finans dışı faaliyetler 3,5 puan arttı.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile kıyaslandığında, finans dışı faaliyetler 8 puan, ticari faaliyetler 6,6 puan, inşaat faaliyetleri 2,8 puan ve imalat faaliyetleri 2,2 puan azaldı.
İmalat sektörüne yönelik ICE endeksi 49,8 puan, inşaat sektörüne yönelik ICE endeksi 47,6 puan, ticaret sektörüne yönelik ICE endeksi 48,8 puan ve finans dışı sektöre yönelik ICE endeksi 44,8 puan seviyelerinde yer aldı. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.