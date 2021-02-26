Meksikalı Minera Autlan, 2020’nin son çeyreği için net zarar açıkladı

Cuma, 26 Şubat 2021 10:52:32 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan, 2020 yılının son çeyreğinde 19,4 milyon $ zarar kaydettiğini açıkladı. Bu rakam 2019 yılının aynı dönemindeki 20 milyon $ net zararla benzerlik gösteriyor. Şirketin net geliri 2020 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %9,4 düştü ve 82,4 milyon $ seviyesinde yer almaya başladı.

Şirket Meksika’nın ekonomik faaliyetlerindeki yavaşlamanın yerel çelik sanayini olumsu etkilediğini ve bu sebeple ferroalyaj ve manganez talebinin azaldığını ifade etti.

Son çeyrekte Minera Autlan’ın AVFÖK’ü yıllık bazda %11,2 artışla 10,3 milyon $ oldu.

Şirket 2020 yılının son çeyreğinde 9,2 milyon $ brüt kâr elde etti. Bu rakam da 2019 yılının son çeyreğindeki 9,8 milyar $ brüt kâra yakın.