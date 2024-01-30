Meksikalı haddeci Vilsa 2024 yılında %15 üretim artışı bekliyor

Salı, 30 Ocak 2024 10:04:21 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın en büyük ticari profil haddecisi olduğunu iddia eden Vilsa, ticari birimi Thanos Steel’in de desteğiyle 2024 yılında üretim tonajının en az %15 artmasını beklediğini açıkladı.

Industrial de Acero’nun bir markası olan Vilsa, 2023 yılında aylık 3.000 ila 4.000 mt ticari profil üretimi gerçekleştirdi.

Üretimdeki artış, Vilsa’nın ticari birimi olan ve iki yıl önce Vilsa ürünlerini satan bir depo olarak başlarken hızlı bir ilerlemeyle çelik servis merkezine dönüşen Thanos Steel’in performansıyla desteklenebilir.

Thanos Steel’in CEO’su David Villanueva, Thanos Steel’in 2023 yılının ilk yarısında talebi karşılaması için depoyu 9.000 metrekareye genişletmek zorunda kaldığını belirtti. 8.000 metrekarelik yeni depo birkaç gün önce devreye alındı.

Thanos Steel’in aylık satışları 2022’nin sonunda 1.900 mt’un altında kaydedilirken 2023 yılının Aralık ayında 2.300 mt’a ulaştı. 2024 yılında ise bu rakamın 2.800 mt’u geçmesi bekleniyor.

Villanueva, şirketlerin genişletilmesi konusu ile ilgili olarak hedeflerinin Meksika eyaletinde pazar paylarını artırmak olduğunu ifade etti.