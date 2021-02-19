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Meksikalı Grupu Simec’in net kârı son çeyrekte arttı

Cuma, 19 Şubat 2021 10:31:01 (GMT+3)   |   Monterrey,  Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec’in yaptığı açıklamaya göre, şirketin net kârı 2020 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %122 artış gösterdi ve 717 milyon MXN seviyesinde (35 milyon $) yer aldı.

Öte yandan, 2019 yılının son çeyreğinde 42 milyon MXN (2 milyon $) AVFÖK zararı açıklayan şirket, 2020 yılının son çeyreğinde 1,98 milyar MXN (97,2 milyon $) AVFÖK kazancı elde etti.

Aynı dönemde şirketin net geliri yıllık bazda 10,2 milyar MXN (500,1 milyon $) oldu. Çelik satışları ise 570.000 mt’dan 602.000 mt’a yükseldi.

1$ = 20,43 MXN (18 Şubat)


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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