Meksikalı GASA Nisan ayında yeni tesisini devreye alacak

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 10:48:51 (GMT+3) | San Diego

Grupo Acerero’nun (GASA) çatı şirketi Grup Fonderia, Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde 150 milyon $ yatırımla inşa edilen ve yıllık 650.000 mt slab kapasitesine sahip yeni tesisin kurulum çalışmaları %70 tamamlandığı için Nisan ayında test üretimine başlayabileceklerini açıkladı.

Bir süredir Grupo Fonderia’ya danışmanlık hizmeti sağlayan KPitalia şirketinden Nathan Moussan, Temmuz ayında şirkette ticari üretime başlanabileceğini belirtti.

Slab üretimi için Ağustos ayında 400 milyon $ yatırım yapılacağı belirtilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde tesisin 650.000 mt kapasiteli elektrik ark ocağı ile sürekli döküm ünitesine sahip olacağı ve 150 milyon $’lık yatırım yapılacağı duyuruldu. Böylece yeni tesise metrik ton başına 230,769$/mt yatırım yapılacak olması, diğer şirketlerin çok daha yüksek yatırımlarına kıyasla dikkat çekti.

Tyasa 13 Mayıs tarihinde 400.000 mt kapasiteli yeni vasıflı çubuk haddehanesi için 250 milyon $, yani 625.000$/mt yatırım yapacağını açıklarken Meksikalı çelik şirketi Simec’in 2015 yılında 600.000 mt kapasiteli vasıflı çubuk tesisine 1,34 milyon$/mt yatırım yapacağı duyulmuştu. DeAcero ise 2023 yılının Eylül ayında beşinci elektrik ark ocağı tesisi ve Coahuila ve Guanajuato tesislerine makine ile ekipman almak için 1 milyar $ yatırım yapacağını bildirdi. Demir Çelik Teknoloji Birliği’nin (AIST) yayımladığı bir raporda, DeAcero’nun 2022 yılının Kasım ayında üretim kapasitesini bir milyon mt artırmak için 590 milyon $ yatırım yaptığı yer aldı. Bu yatırım miktarı güncel kur üzerinden 621.386$/mt’a denk geliyor.

Moussan, “Simec ve diğerleri diğer tüm tesis kurma sürecini diğer şirketlere verdikten sonra tesisin anahtarını teslim almak dışında bir işi kalmıyor. Beskar projesi ile diğer projeler arasındaki fark, Grup Fonderia’nın operasyon direktörü Fernando Abaroa’nın konu hakkında çok bilgi sahibi olmadı. Önceki tesisi de kuran oydu ve mühendislik ile teknoloji çalışmalarının başında yer almıştı. Yani her şey şirket içinde yapıldığı için milyonlarca dolar tasarruf ediliyor,” ifadelerini kullandı.

Beskar projesine göre GASA 2025 yılında 150.000 mt slab üretimi yaptıktan sonra 2026’da bu tonajı 400.000 mt’a, 2027’de 560.000 mt’a ve 2028’de 650.000 mt’a çıkaracak.

Fonderia 2028’e kadar levha satışı yapmak için slab ithal etmeye devam edecek. Bu yıl yıllık %40 artışla 335.000 mt slab ithal edilmesi bekleniyor. 2025’te bu sayı %20 düşüşle 270.000 mt olacak. 2026 ve 2027 yıllarında ise sırasıyla yalnızca 96.000 mt ve 15.000 mt slab ithal edildiğini göreceğiz.

Fonderia’nın kâr marjının hurda slabtan daha ucuz olduğu için artması bekleniyor. Bu sayede şirketin tedarik zincirinde dikey entegrasyon gerçekleştirilmiş olacak.