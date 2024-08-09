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Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Temmuz ayında %3,4 düştü

Cuma, 09 Ağustos 2024 11:26:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 22 ay düşüş kaydederek bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %5,3 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %5,5 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi yıllık %5,6 artış gösterdi. 

Temmuz ayında en büyük düşüş, %11,8 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %1,5 düşerken sac fiyatları da %1,5 azaldı. Bununla birlikte filmaşin fiyatlarında %11,8 düşüş kaydedildi. Temmuz ayında profil ve tel fiyatları sırasıyla %18,1 ve %7,5 gevşerken galvanizli sac, çelik çubuk ve yapısal çelik fiyatları sırasıyla %11,3, %6,8 ve %6 geriledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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