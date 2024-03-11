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Meksikalı çelik üreticilerinin fiyatları Şubat ayında %1,1 düştü

Pazartesi, 11 Mart 2024 10:37:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksikalı çelik şirketlerinin fiyatları arka arkaya 17 ay düşüş kaydederek bu yılın Şubat ayında yıllık %1,1, aylık %0,4 geriledi.

Söz konusu ayda petrol hariç ve hizmetler dahil üretici fiyat endeksi yıllık %1,5 artarken, petrol ve hizmetler dahil yıllık %1,4 yükseldi. Ülkenin genel enflasyon seviyesi %4,4 seviyesinde yer aldı.    

Şubat ayında en büyük düşüş, %10,8 ile inşaat demiri fiyatlarında görüldü. Slab fiyatları %1,9 düşerken sac fiyatları %2,2 yükseldi. Tel, çelik yapı, kesme ve bükme, yüksek ölçekli çelik tank, düşük ölçekli çelik ürün ambalajı, tel ürünler, hava yolu sevkiyat, navlun ve elektriksiz el aletleri fiyatları sırasıyla %8,7, %5,5, %4,1, %3,9, %2,6, %2, %1,9, %1,4 ve %0,6 geriledi. Galvanizli sac fiyatları ise %0,8 artış gösterdi.

Bununla birlikte Şubat ayında navlun için gümrük acentelerinin ve diğer aracı hizmetler, konut dışı bina, konut, yol ve köprü inşaatı, kurye ve posta hizmeti, orta voltajlı elektrik, genel depo hizmetleri, genel kargo taşıma hizmetleri ve yüksek voltajlı elektrik fiyatları sırasıyla yıllık %1,7, %1,9, %2,6, %3,8, %4, %4,7, %5,3, %5,5 ve %6 artış kaydetti.

En büyük artış ise %7,3 ile tren üzerinden sevkiyat fiyatlarında görüldü.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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